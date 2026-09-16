Около 10% АЗС во Франции столкнулись с нехваткой топлива
Около 10% автозаправочных станций (АЗС) во Франции испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Мод Брежон.
«Что касается сложностей со снабжением в плане логистических цепочек, то примерно 10% АЗС столкнулись с трудностями хотя бы с одним видом топлива», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Брежон, проблемы преимущественно наблюдаются на заправках TotalEnergies. Компания установила предельные цены на бензин и дизельное топливо, что привело к повышенному спросу.
Представитель правительства пояснила, что из-за роста спроса поставщики не всегда успевают своевременно пополнять запасы топлива на АЗС. Особенно заметными такие трудности могут быть после выходных.
14 сентября министр энергетики США Крис Райт в беседе с Bloomberg связал рост цен на дизель с ударами по российской энергетике. По его мнению, также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между США и Ираном.