Конфликты на Украине и вокруг Ирана разогнали цены на топливо в США

Средние цены на дизтопливо в США 10 сентября перевалили рекордную за все время наблюдений отметку в $6 за галлон и продолжают расти. По данным Американской ассоциации автомобилистов (ААА), на 15 сентября средняя цена на дизтопливо составляла $6,27 за галлон (3,8 л), поставив новый рекорд. 5 сентября средняя цена дизтоплива в рознице США была на отметке $5,85 за галлон, что также стало рекордом с июня 2022 г., когда цены на моторное топливо в США взлетели на фоне опасений рынков из-за угрозы прекращения поставок из России в первые месяцы конфликта на Украине.