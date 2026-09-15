Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 846,5-0,21%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,04-0,19%
Главная / Политика /

Конфликты на Украине и вокруг Ирана разогнали цены на топливо в США

Иранская авантюра Дональда Трампа дала две трети рекордного удорожания дизтоплива в стране
Илья Лакстыгал
Роман Романов
Дональд Трамп, взбудораживший мировые рынки конфликтом вокруг Ирана, пытается снять с себя ответственность за рост цен на топливо в США
Дональд Трамп, взбудораживший мировые рынки конфликтом вокруг Ирана, пытается снять с себя ответственность за рост цен на топливо в США / EPA / ТАСС

Средние цены на дизтопливо в США 10 сентября перевалили рекордную за все время наблюдений отметку в $6 за галлон и продолжают расти. По данным Американской ассоциации автомобилистов (ААА), на 15 сентября средняя цена на дизтопливо составляла $6,27 за галлон (3,8 л), поставив новый рекорд. 5 сентября средняя цена дизтоплива в рознице США была на отметке $5,85 за галлон, что также стало рекордом с июня 2022 г., когда цены на моторное топливо в США взлетели на фоне опасений рынков из-за угрозы прекращения поставок из России в первые месяцы конфликта на Украине.

За год дизтопливо в американской рознице подорожало почти вдвое: 15 сентября его средняя цена, по данным Управления энергетической информации (EIA), была $3,76 за галлон. Стремительный рост в 2026 г. начался 17 марта – тогда дизтопливо впервые преодолело $5 за галлон, подорожав с 1 марта более чем на треть из-за операции США и Израиля против Ирана.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её