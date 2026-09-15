Конфликты на Украине и вокруг Ирана разогнали цены на топливо в США

Конфликты на Украине и вокруг Ирана разогнали цены на топливо в СШАИранская авантюра Дональда Трампа дала две трети рекордного удорожания дизтоплива в стране
Средние цены на дизтопливо в США 10 сентября перевалили рекордную за все время наблюдений отметку в $6 за галлон и продолжают расти. По данным Американской ассоциации автомобилистов (ААА), на 15 сентября средняя цена на дизтопливо составляла $6,27 за галлон (3,8 л), поставив новый рекорд. 5 сентября средняя цена дизтоплива в рознице США была на отметке $5,85 за галлон, что также стало рекордом с июня 2022 г., когда цены на моторное топливо в США взлетели на фоне опасений рынков из-за угрозы прекращения поставок из России в первые месяцы конфликта на Украине.
За год дизтопливо в американской рознице подорожало почти вдвое: 15 сентября его средняя цена, по данным Управления энергетической информации (EIA), была $3,76 за галлон. Стремительный рост в 2026 г. начался 17 марта – тогда дизтопливо впервые преодолело $5 за галлон, подорожав с 1 марта более чем на треть из-за операции США и Израиля против Ирана.