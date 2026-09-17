ЕС перечислит Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников
Евросоюз (ЕС) 18 сентября направит Украине дополнительные €3,3 млрд, предназначенные для закупки БПЛА и ракет, в том числе американских систем Patriot. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников», – заявила председатель ЕК (цитата по «РИА Новости»).
По словам фон дер Ляйен, ЕК планирует направить остаток средств европейской программы SAFE на запуск новой программы совместных оборонных проектов Евросоюза (ЕС) и Украины. Глава ЕК также отметила, что с начала 2026 г. ЕС мобилизовал почти 15 млрд евро помощи Украине. Она подчеркнула, что ЕС продолжит финансировать Киев.
11 сентября ЕК дополнительно выделила на финансирование оборонной промышленности Украины 6,1 млрд евро. Они будут направлены на товары в области противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
26 августа глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что ЕК разрабатывает новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на период с 2028 г. Объем новой финансовой поддержки Украины может составить 100 млрд евро. Речь идет о семилетнем финансовом плане ЕC на 2028–2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.