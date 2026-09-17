ЕС перечислит Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников

По словам фон дер Ляйен, ЕК планирует направить остаток средств европейской программы SAFE на запуск новой программы совместных оборонных проектов Евросоюза (ЕС) и Украины. Глава ЕК также отметила, что с начала 2026 г. ЕС мобилизовал почти 15 млрд евро помощи Украине. Она подчеркнула, что ЕС продолжит финансировать Киев.