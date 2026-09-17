На Камчатке открылись избирательные участки для голосования
На Камчатке открылись избирательные участки на выборы в Государственную думу. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
«Cпасибо за то, что в наше утро вы с вами. Не сомневаемся, что три дня голосования пройдут в штатном режиме», – заявила председатель избиркома Камчатки Инга Иринина.
В ходе мероприятия члены регионального избиркома отчитались главе Центрального избирательного комитета Элле Памфиловой о готовности к выборам, а также заслушали гимн России.
16 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении призвал россиян проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также в региональные и муниципальные органы власти. Глава государства заявил, что на выборах будет иметь значение голос каждого избирателя. От этого будет зависеть, какие политические силы будут представлять интересы людей в Госдуме, в заксобраниях, а также на местном уровне.
Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Это первая думская кампания с начала спецоперации. Впервые в выборах в нижнюю палату парламента примут участие жители новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В этих субъектах действует военное положение и установлен специальный порядок подготовки и проведения голосования.