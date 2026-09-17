На Камчатке открылись избирательные участки для голосования

16 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении призвал россиян проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также в региональные и муниципальные органы власти. Глава государства заявил, что на выборах будет иметь значение голос каждого избирателя. От этого будет зависеть, какие политические силы будут представлять интересы людей в Госдуме, в заксобраниях, а также на местном уровне.