Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах в ГосдумуОни пройдут с 18 по 20 сентября
Владимир Путин 16 сентября в видеообращении призвал россиян проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также в региональные и муниципальные органы власти. Выборы состоятся 18–20 сентября.
«В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции», – подчеркнул президент.
Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донбасса и Новороссии, активно в голосовании будут участвовать и военные, подчеркнул президент. По его словам, военные, участвующие в специальной военной операции, понимают ответственность за будущее страны и участие в предстоящем голосовании также является «вкладом в укрепление страны». Это покажет, что «мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал президент.
Путин сказал, что на выборах будет иметь значение голос каждого избирателя. От этого будет зависеть, какие политические силы будут представлять интересы людей в Госдуме, в заксобраниях, а также на местном уровне. Президент выразил уверенность, что победу одержат «самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России».
В своем обращении президент призвал россиян обязательно проголосовать на выборах, чтобы результаты голосования «подтвердили зрелость и стойкость российского общества». «Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.
«Ведомости» писали, что после старта избирательной кампании с 16 июня президент провел публичные встречи как минимум с 20 губернаторами. Кроме того, за последний месяц он объехал девять российских регионов. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», сказали, что нынешняя избирательная кампания характеризуется высокой личной вовлеченностью президента.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября. Избирать будут 225 депутатов по спискам и 225 депутатов по одномандатным округам. Всего в бюллетене будет десять партий – «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
Кроме того, в эти же дни состоятся прямые выборы девяти глав регионов. Губернаторов будут выбирать в Тверской, Белгородской, Брянской, Пензенской, Ульяновской областях, Мордовии, Туве, Чечне. Также россияне в 39 регионах будут выбирать депутатов законодательных собраний. Еще в 11 регионах избираться будут городские думы административных центров.