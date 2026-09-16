Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донбасса и Новороссии, активно в голосовании будут участвовать и военные, подчеркнул президент. По его словам, военные, участвующие в специальной военной операции, понимают ответственность за будущее страны и участие в предстоящем голосовании также является «вкладом в укрепление страны». Это покажет, что «мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал президент.