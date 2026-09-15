Где Владимир Путин провел предвыборные месяцы

График прошлых выборов

В 2021 г., когда проходили выборы в Госдуму, президент также участвовал в двух этапах съезда партии, в августе проводил встречу с лидерами предвыборного списка «Единой России», а за несколько дней до голосования проводил совещание с членами правительства и руководством партии. Затем уже после выборов 25 сентября Путин встретился с руководством политических партий, 27 сентября – с лидерами предвыборного списка «Единой России». А после первого пленарного заседания нового созыва 12 октября он собрал депутатов в Кремле. В эти же числа он проводил и отдельные встречи с руководителями думских фракций.