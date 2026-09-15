Где Владимир Путин провел предвыборные месяцы

Где Владимир Путин провел предвыборные месяцыС середины июня президент провел около 20 встреч с губернаторами, а за последний месяц приезжал в девять регионов
В России 18-20 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва. За последний месяц президент Владимир Путин, лидер единороссов, проехал девять российских регионов и встретился, как минимум, с 20 губернаторами, подсчитали «Ведомости».
Президент подписал указ о выборах депутатов Госдумы 16 июня. С этого момента официально стартовала избирательная кампания. Через месяц, 27 июля, Путин в Кремле принял депутатов Госдумы VIII созыва, где поблагодарил парламентариев за работу, а некоторым из них вручил госнаграды.
Первый этап своего съезда с участием Путина «Единая Россия» провела 28 июня – на нем президент сказал 17-минутную речь. Принял президент участие и во втором этапе съезда «Единой России» 22 августа – с 11-минутным выступлением.
Одним из итоговых мероприятий с участием президента стала встреча с федеральной пятеркой «Единой России» 5 сентября на Дне города в Москве. Каждый из кандидатов рассказал о ходе кампании, а также высказал свои законодательные предложения.
Кроме того, с конца июля по начало сентября президент посетил девять российских регионов. Путин 24 июля в Иркутской области осматривал авиационный завод. Затем 25 июля в Омске он проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участвовал в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Из Омска президент прилетел в Санкт-Петербург, где 26 июля встретил День Военно-морского флота. Затем 3 августа в Красноярске встречался с участниками образовательного конкурса «Большая перемена».
Потом 10 августа президент в Улан-Удэ провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. На следующий день, 11 августа, в Новосибирске он проводил Совет по науке и осматривал Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Из Новосибирска президент 12 августа направился в Сахалинскую область, где принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота и в совещании по обеспечению безопасности восточных границ России.
А 13 августа Путин впервые за свое президентство посетил Курильские острова. Потом 28 августа президент в Нижнем Новгороде приезжал на автомобильный кластер, а 2-3 сентября был во Владивостоке, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.
В пяти из девяти посещенных президентом регионов проходят и кампании по выборам депутатов законодательных собраний. Региональные парламенты выбирают в Омской, Нижегородской областях, Санкт-Петербурге, Красноярском, Приморском краях.
За последние месяцы президент провел множество встреч с главами регионами. С некоторыми он общался в ходе своих поездок: с губернатором Омской области Виталием Хоценко, Бурятии – Алексеем Цыденовым, Красноярского края – Михаилом Котюковым, Новосибирской области – Андреем Травниковым, Сахалинской области – Валерием Лимаренко, Нижегородской области – Глебом Никитиным, Приморья – Олегом Кожемяко.
Часть встреч проходила в Кремле. Там он говорил как с теми губернаторами, которые идут на выборы, так и с главами регионов, которые в этом году не избираются.
После старта избирательной кампании Путин 5 августа встретился с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым, 7 сентября с врио главы Дагестана Федором Щукиным, 8 сентября с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Также с конца июня он проводил встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном, Тульской области – Дмитрием Миляевым, Якутии – Айсеном Николаевым, Запорожской области – Евгением Балицким, ЕАО – Марией Костюк, Московской области – Андреем Воробьевым, НАО – Ириной Гехт, Псковской области – Михаилом Ведерниковым, Новгородской области – Александром Дроновым. Кроме того, 29 июля Путин сменил губернатора Удмуртии – вместо Александра Бречалова регион возглавила Ольга Абрамова.
График прошлых выборов
Путин – самый популярный политик в стране, поэтому поддержка с его стороны имеет большое значение, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Речь идет не столько о передаче его рейтинга «Единой России», это важный сигнал для сторонников отметил он: «Для губернаторов поддержка Путина – это элемент политической инициации. Поддержка же президентом партии является главным драйвером для роста рейтинга».
При этом поездки по регионам являются, скорее, частью политического календаря и их не стоит напрямую привязывать к выборам, добавляет Костин. Избирательная кампания 2026 г. характеризуется высокой личной вовлеченностью Путина, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Это особенно заметно по количеству и насыщенности региональных мероприятий, в которых он принимал участие. Разумеется, частью публичной кампании стали и выступления Путина на съездах «Единой России». Главная задача связана с необходимостью укрепить поддержку «Единой России», учитывая, что президентский рейтинг значительно превышает рейтинг партии».
Многие регионы, в которых побывал президент, относятся к числу непростых для «Единой России», что подчеркивает множество визитов в Сибирь и на Дальний Восток, отмечает Туровский: «Примечательно, что с регионами, где предстоят губернаторские выборы, поездки связаны не были, так что основной акцент сделан именно на федеральной кампании».