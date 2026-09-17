AP: истребитель F-16 разбился в Мичигане во время тренировочного полета
Истребитель F-16 армии США разбился в округе Гранд-Траверс штата Мичиган во время тренировочного полета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ВВС США.
Самолет участвовал в плановых учениях на базе Национальной гвардии в Альпене примерно в 305 км северу от Детройта. По данным агентства, в момент крушения очевидцы услышали громкий треск, а затем увидели столб густого черного дыма на месте происшествия.
«Мы подумали, что рядом с нашим домом произошла автомобильная авария. Мы увидели клубы черного дыма», – рассказала изданию очевидец Венди Собек. Ее муж Фред дополнил, что увидел в небе «огромный огненный шар» в момент крушения истребителя.
12 августа газета Hurriyet сообщила, что в турецком городе Ялове истребитель F-16, принадлежащий командованию ВВС, потерпел крушение во время тренировочного полета. Самолет упал в море, после чего произошел взрыв, схожий с детонацией бомбы.
14 июня NBC сообщил, что военный истребитель F/A-18 Hornet корпуса морской пехоты США потерпел крушение в лесной местности штата Вашингтон. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет врезался в гору.