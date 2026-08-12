В Турции во время тренировочного полета разбился самолет F-16
В турецком городе Ялове истребитель F-16, принадлежащий командованию ВВС, потерпел крушение во время тренировочного полета. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на минобороны Турции.
Самолет упал в море, после чего произошел взрыв, схожий с детонацией бомбы. Пилот успел катапультироваться и выжил. По данным газеты, причина аварии до сих пор неизвестна.
23 июля в Московской области упал учебно-боевой самолет. Минобороны РФ сообщало, что летчику удалось катапультироваться, он выжил. Авария произошла во время взлета судна в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта.
9 июля истребитель F-16 ВВС Греции совершил аварийную посадку в аэропорту на острове Закинтос после возникновения неисправности. Во время полета на борту самолета произошло возгорание, после чего пилот принял решение выполнить экстренную посадку в аэропорту острова. Летчика оперативно эвакуировали.