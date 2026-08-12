Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS194,9-0,41%CNY Бирж.12,299+0,45%IMOEX2 301,43-0,96%RTSI873,52-1,71%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,64+0,24%
Главная / Политика /

В Турции во время тренировочного полета разбился самолет F-16

Наталья Захарова

В турецком городе Ялове истребитель F-16, принадлежащий командованию ВВС, потерпел крушение во время тренировочного полета. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на минобороны Турции.

Самолет упал в море, после чего произошел взрыв, схожий с детонацией бомбы. Пилот успел катапультироваться и выжил. По данным газеты, причина аварии до сих пор неизвестна.

23 июля в Московской области упал учебно-боевой самолет. Минобороны РФ сообщало, что летчику удалось катапультироваться, он выжил. Авария произошла во время взлета судна в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта.

9 июля истребитель F-16 ВВС Греции совершил аварийную посадку в аэропорту на острове Закинтос после возникновения неисправности. Во время полета на борту самолета произошло возгорание, после чего пилот принял решение выполнить экстренную посадку в аэропорту острова. Летчика оперативно эвакуировали.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь