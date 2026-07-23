Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,576+0,27%CHKZ14 550-1,02%ARSA5,95-1%IMOEX2 128,82-0,34%RTSI854,57-0,34%RGBI112,53-0,04%RGBITR754,550%
Главная / Политика /

Минобороны: учебно-боевой самолет упал в Московской области

Ведомости

В Московской области произошло крушение учебно-боевого самолета, предварительно, из-за технической неисправности авиационной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчику удалось катапультироваться, он выжил. Авария произошла во время взлета судна в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.

Полет выполнялся без боекомплекта.

23 июля «Известия» со ссылкой на источник писали, что военный самолет мог рухнуть в районе села Луцино Одинцовского округа. Собеседник издания описал воздушное судно как истребитель. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её