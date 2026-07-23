Минобороны: учебно-боевой самолет упал в Московской области
В Московской области произошло крушение учебно-боевого самолета, предварительно, из-за технической неисправности авиационной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, летчику удалось катапультироваться, он выжил. Авария произошла во время взлета судна в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.
Полет выполнялся без боекомплекта.
23 июля «Известия» со ссылкой на источник писали, что военный самолет мог рухнуть в районе села Луцино Одинцовского округа. Собеседник издания описал воздушное судно как истребитель. Оперативные службы выехали на место происшествия.