Bloomberg: США отложат новые пошлины для КНР до встречи Трампа и Си Цзиньпина

По данным агентства, Белый дом намерен опубликовать торговый отчет о избыточных мощностях до встречи лидеров США и КНР, в котором будет рекомендовано ввести тариф в размере 7,5% на китайские товары. Пока администрация Трампа так и не объявила о новых пошлинах, но причина задержки неясна, уточнило издание. Также не ясно, изменится ли окончательная тарифная ставка по сравнению с ранее ожидавшимся уровнем.