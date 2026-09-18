Bloomberg: США отложат новые пошлины для КНР до встречи Трампа и Си Цзиньпина
Белый дом отложил введение новых пошлин для Китая как минимум до окончания саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, Белый дом намерен опубликовать торговый отчет о избыточных мощностях до встречи лидеров США и КНР, в котором будет рекомендовано ввести тариф в размере 7,5% на китайские товары. Пока администрация Трампа так и не объявила о новых пошлинах, но причина задержки неясна, уточнило издание. Также не ясно, изменится ли окончательная тарифная ставка по сравнению с ранее ожидавшимся уровнем.
24 августа Bloomberg сообщал, что США планируют ввести новые пошлины на китайские товары в размере 7,5% перед саммитом Трампа и Си. Пошлину будут вводить в рамках расследования об избыточных производственных мощностях и дополнительно к другим тарифам, которые ввели во время первого президентского срока Трампа.
24 августа официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай ответит на возможные санкции США против китайских компаний. По его словам, ограничения и давление не способствуют решению существующих проблем, а лишь усиливают напряженность и не отвечают интересам сторон.
14 августа Белый дом обвинил более 40 стран, включая Японию, Мексику и Канаду, в помощи Китаю по обходу американских торговых пошлин.