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Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю обходить пошлины

Ведомости

Белый дом США заявил, что более 40 стран, включая Японию, Мексику и Канаду, помогают Китаю обходить американские пошлины. Об этом говорится в докладе правительства США «Большая афера с перевалкой грузов».

По версии авторов документа, государства перенаправляют китайские товары через страны с более низкими тарифами. В Белом доме выделили три категории таких государств: крупных торговых партнеров США, страны, интегрированные в производственные и логистические цепочки Китая, а также небольшие юрисдикции с выгодным доступом к портам, таможенным складам и менее строгим контролем.

В докладе описаны два основных механизма. В рамках производственной схемы китайские компании через третьи страны проводят незначительные изменения сборки, отделки, упаковки или документации, создавая видимость другого происхождения товара. Второй механизм связан с логистической перевалкой грузов. По оценке Совета экономических консультантов Белого дома, потенциальный объем незаконной перевалки составляет от $34,2 млрд до $89,6 млрд.

Торговое противостояние Вашингтона и Пекина вышло на новый виток в апреле 2025 г. Сначала президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, в том числе дополнительного 34%-ного тарифа на китайскую продукцию. А уже 10 апреля Китай ввел ответные 34%-ные пошлины на весь американский импорт.

В апреле 2026 г. Трамп заявил, что видел сообщения о поставках Китаем Ирану переносных зенитных ракет класса «земля – воздух», и если это подтвердится, Китай будет облагаться 50%-ными пошлинами, писала Ming Pao.

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