На Урале открылись избирательные участки для голосования

Ранее председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова запустила видеостену, на которой будет транслироваться происходящее на избирательных участках во всех регионах России. Системы видеонаблюдения и видеорегистрации установлены на всех избирательных участках. Наблюдатели смогут круглосуточно следить за происходящим в дни голосования.