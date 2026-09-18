На Урале открылись избирательные участки для голосования
В регионах Уральского федерального округа открылись избирательные участки для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы и другие органы власти. Об этом сообщили избирательные комиссии субъектов.
Участки будут работать с 18 по 20 сентября.
Жители Свердловской области проголосуют за депутатов Госдумы, законодательного собрания региона и на выборах местных дум в 35 муниципальных образованиях.
Ранее председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова запустила видеостену, на которой будет транслироваться происходящее на избирательных участках во всех регионах России. Системы видеонаблюдения и видеорегистрации установлены на всех избирательных участках. Наблюдатели смогут круглосуточно следить за происходящим в дни голосования.
Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.