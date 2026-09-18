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На Урале открылись избирательные участки для голосования

Инна Шульгина

В регионах Уральского федерального округа открылись избирательные участки для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы и другие органы власти. Об этом сообщили избирательные комиссии субъектов.‍

Участки будут работать с 18 по 20 сентября.

Жители Свердловской области проголосуют за депутатов Госдумы, законодательного собрания региона и на выборах местных дум в 35 муниципальных образованиях.

Ранее председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова запустила видеостену, на которой будет транслироваться происходящее на избирательных участках во всех регионах России. Системы видеонаблюдения и видеорегистрации установлены на всех избирательных участках. Наблюдатели смогут круглосуточно следить за происходящим в дни голосования.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

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