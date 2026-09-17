Памфилова в ЦИК запустила видеостену с трансляцией с избирательных участков
Глава Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова запустила видеостену, на которой будет транслироваться происходящее на избирательных участках во всех регионах России. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Памфиловой, системы видеонаблюдения и видеорегистрации установлены на всех избирательных участках. Наблюдатели смогут круглосуточно следить за происходящим в дни голосования.
На Камчатке уже открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России. Председатель регионального избиркома Инга Иринина выразила уверенность, что выборы пройдут в штатном режиме в течение всех трех дней голосования.
16 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении призвал россиян проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также в региональные и муниципальные органы власти. Глава государства заявил, что на выборах будет иметь значение голос каждого избирателя.
Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.