Туск потребовал от Навроцкого удалить пост о территориальных уступках Польши

17 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что война не наступит. «Мы создаем армию не для пресс-конференций, мы создаем ее с расчетом на то, что она должна быть готова к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и у нас должны быть все необходимые инструменты», – сказал он. Заместитель министра обороны добавил, что все, что делается в области энергетики и инфраструктуры, направлено на обеспечение безопасности страны.