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Туск потребовал от Навроцкого удалить пост о территориальных уступках Польши

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента страны Кароля Навроцкого удалить публикацию в X, в которой увидел намек на возможность территориальных уступок. Об этом премьер написал в X.

Поводом стал фрагмент выступления президента перед избирателями во Влодаве, опубликованный канцелярией главы государства. В размещенном видео Навроцкий заявил о возможности уступить территории. При этом польский лидер сказал, что «никогда не отдадим нашу родину».

Туск отреагировал на публикацию, сообщив, что Польша не намерена отдавать какую-либо часть своей территории.

17 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что война не наступит. «Мы создаем армию не для пресс-конференций, мы создаем ее с расчетом на то, что она должна быть готова к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и у нас должны быть все необходимые инструменты», – сказал он. Заместитель министра обороны добавил, что все, что делается в области энергетики и инфраструктуры, направлено на обеспечение безопасности страны.

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