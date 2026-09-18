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Главная / Политика /

Явка на выборах в Госдуму почти достигла 5%

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Явка на выборах в Госдуму составила 4,83% на 10:09 мск, следует из данных ЦИК России.

Выборы стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. Первые участки открылись на Дальнем Востоке и Урале.

Россияне избирают 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Помимо депутатов Госдумы избирают и членов региональных парламентов, а также губернаторов.

Бюллетень при голосовании по федеральным спискам состоит из 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».  

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