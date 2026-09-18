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В информационном центре ЦИК работают журналисты из 19 стран

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Представители из 19 стран находятся в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Вместе с российскими журналистами их число составляет 1289 человек, сообщила председатель ведомства Элла Памфилова.

По ее словам, более 12 500 журналистов из 1800 СМИ аккредитованы для работы на самих избирательных участках по всей стране.

Памфилова напомнила, что в ЦИК запустили экраны слежения за ходом голосования. Сведения на них будут обновляться по мере поступления данных в систему ГАС «Выборы» с учетом разницы часовых поясов.

«В воскресенье после завершения голосования традиционно включатся счетчики, и все заинтересованные граждане смогут наблюдать результаты ввода протоколов на наших видеопанелях», – отметила председатель ЦИК.

В единый день голосования в России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Голосование будет проходить три дня – с 18 по 20 сентября.

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