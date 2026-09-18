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Вучич и Фицо прибыли на Украину на Карпатский саммит

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыли на Украину для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы. Об этом сообщает телеканал «Новости. Live».

Для участия в мероприятии на Украину также приехал премьер-министр Польши Дональд Туск. По информации телеканала, встреча проходит в курортном городе Буковель.

Проведение саммита повлияло на работу Верховной рады. Сегодняшнее заседание парламента, в рамках которого должен был состояться правительственный час, отменили. Причиной отмены заседания стало участие членов украинского правительства в сопровождении делегации на встрече Карпатской интеграционной инициативы.

Прошлая встреча Вучича и президента Украины Владимира Зеленского состоялась 8 августа в Белграде. Тогда сербский лидер выразил надежду, что разговор поможет укрепить отношения между Белградом и Киевом и расширить сотрудничество в направлениях, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Сербии.

На следующий день президент Сербии сказал, что страна не изменила своей позиции в отношении конфликта на Украине после визита украинского лидера и не встала на его сторону. Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России. При этом он указал, что Украина не признала независимость самопровозглашенной республики Косово.

В июле Вучич принимал участие в Киеве в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина».

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