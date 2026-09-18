Вучич и Фицо прибыли на Украину на Карпатский саммит

На следующий день президент Сербии сказал, что страна не изменила своей позиции в отношении конфликта на Украине после визита украинского лидера и не встала на его сторону. Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России. При этом он указал, что Украина не признала независимость самопровозглашенной республики Косово.