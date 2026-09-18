Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который вошли восемь государств Карпатского региона. Об этом он написал в Telegram-канале.
Участниками нового объединения стали Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Зеленский сообщил о создании формата на фоне встречи с лидерами этих стран в Карпатах.
«Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия», – написал Зеленский.
По его словам, сотрудничество в рамках «Карпатской восьмерки» будет охватывать вопросы безопасности и энергетики, развитие логистики и трансграничного экономического взаимодействия, а также поддержку местных общин.
18 сентября стало известно, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыли на Украину для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы. Для участия в мероприятии на Украину также приехал премьер-министр Польши Дональд Туск. Встреча проходит в курортном городе Буковель.
Проведение саммита повлияло на работу Верховной рады. Сегодняшнее заседание парламента, в рамках которого должен был состояться правительственный час, отменили. Причиной отмены заседания стало участие членов украинского правительства в сопровождении делегации на встрече Карпатской интеграционной инициативы.