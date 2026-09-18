Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»

18 сентября стало известно, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыли на Украину для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы. Для участия в мероприятии на Украину также приехал премьер-министр Польши Дональд Туск. Встреча проходит в курортном городе Буковель.