МИД РФ назвал проект резолюции МАГАТЭ по Украине ничтожным
Проект резолюции Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Украине является юридически и политически ничтожным, а его положения выполняться не будут. Об этом заявили в МИД России.
В четверг на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ был рассмотрен подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине». Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что документ выходит за рамки устава агентства.
В ведомстве также отметили, что большинство делегаций отказались поддержать инициативу Канады и Украины. Еще несколько десятков государств – членов МАГАТЭ не приняли участия в голосовании по проекту резолюции.
МИД России отдельно связал обсуждение документа с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции и Энергодара. В заявлении ведомства говорится, что резолюция выглядит особенно цинично на фоне непрекращающихся нападений Украины на ЗАЭС и Энергодар.
14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре. Лихачев заявил, что с конца апреля ситуация на станции и в городе-спутнике резко обострилась из-за продолжающихся атак ВСУ. По его словам, за последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов дронами и артиллерией. С начала эскалации погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, еще более 100 получили ранения. Лихачев также заявил, что Москва ожидает от секретариата МАГАТЭ не только фиксации ударов, но и указания конкретных ответственных за них.
13 сентября Лихачев сообщил о двух погибших военных в результате атаки ВСУ на бензовозы. По его словам, «большое количество военных» получили ранения.
27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на ЗАЭС.