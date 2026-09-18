МИД РФ назвал проект резолюции МАГАТЭ по Украине ничтожным

14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре. Лихачев заявил, что с конца апреля ситуация на станции и в городе-спутнике резко обострилась из-за продолжающихся атак ВСУ. По его словам, за последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов дронами и артиллерией. С начала эскалации погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, еще более 100 получили ранения. Лихачев также заявил, что Москва ожидает от секретариата МАГАТЭ не только фиксации ударов, но и указания конкретных ответственных за них.