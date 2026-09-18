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Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Татьяна Мозолевская
Официальный канал правительства РФ в «Максе»
Официальный канал правительства РФ в «Максе»

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в онлайн-формате. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, о благополучии детей и близких», – заявил Мишустин. Он призвал граждан ответственно подойти к реализации избирательного права и принять участие в голосовании.

Президент России Владимир Путин также проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.

В выборах также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

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