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Галузин заявил об угрозах российским инвестициям в Армении

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Армения заверяла, что российским инвестициям в республике ничего не угрожает, однако эти заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Регулярно в контактах с армянской стороной поднимаем тему условий работы российского бизнеса в Армении. На различных уровнях нас заверяли, что отечественным инвестициям ничего не угрожает. Однако, как мы видим, эти заявления не во всем совпадают с реальностью», – сказал Галузин.

В качестве примера он привел процесс национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего российско-армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. По оценке Галузина, действия властей республики в отношении компании имеют признаки политической мотивированности.

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Политика / Международные отношения

Замглавы МИДа также заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям армянского руководства о возможной передаче третьей стране концессии ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» – дочерней компании РЖД. По его данным, с 2008 г. ЮКЖД вложила в железнодорожную инфраструктуру Армении 30 млрд руб. и уплатила 15 млрд руб. налогов.

«Утверждается, что российское присутствие якобы лишает Армению конкурентных преимуществ из-за угрозы западных санкций. В реальности же все наоборот – российская компания многие годы инвестирует все доходы в поддержку, обновление и развитие армянской железнодорожной инфраструктуры», – отмечает Галузин.

Галузин подчеркнул, что Москва следит за соблюдением интересов российского бизнеса в Армении. «Их нарушение не только нанесет ущерб инвестиционному климату республики, но и не останется без должной реакции с российской стороны», – заявил он.

18 сентября замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов сообщил, что команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна намерена национализировать компанию «Армянские электрические сети».

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