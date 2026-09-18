Галузин заявил об угрозах российским инвестициям в Армении

«Регулярно в контактах с армянской стороной поднимаем тему условий работы российского бизнеса в Армении. На различных уровнях нас заверяли, что отечественным инвестициям ничего не угрожает. Однако, как мы видим, эти заявления не во всем совпадают с реальностью», – сказал Галузин.