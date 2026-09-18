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Макрон созывает саммит G7 по энергетике на фоне рекордных цен на топливо

Анна Суслова
THOMAS SAMSON
THOMAS SAMSON

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о созыве саммита G7, посвященного энергетике. Об этом он заявил по итогам встречи в Елисеевском дворце с лидерами партий и кандидатами в президенты, посвященной международному кризису и росту стоимости энергоносителей. Франция председательствует в G7 до декабря 2026 г., сообщила телерадиокомпания RTL.

Макрон признал, что цены на заправках достигли исторических уровней, которые «заставляют сегодня многих страдать» и усиливают проблемы покупательной способности. Он связал рост цен на топливо с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, заявив, что она «полностью обусловлена войнами и международной обстановкой», указав в том числе на напряженность вокруг Ормузского пролива. По его словам, приоритет – восстановить прежний уровень поставок: «Сегодня Франция делает все для содействия мирному открытию Ормузского пролива», делая ставку на дипломатические переговоры.

В рамках председательства в G7 Макрон созовет союзников для усиления координации по уровням запасов топлива, а также сотрудничества по экспорту и производственным мощностям.

17 сентября Макрон назвал цены на топливо в стране невыносимыми. Он подчеркнул, что одним из приоритетов Парижа остается снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на газ в Европе тоже выросли. По данным на 9 сентября, стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила $940 за 1000 кубометров.

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