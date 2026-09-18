Макрон созывает саммит G7 по энергетике на фоне рекордных цен на топливо

Макрон признал, что цены на заправках достигли исторических уровней, которые «заставляют сегодня многих страдать» и усиливают проблемы покупательной способности. Он связал рост цен на топливо с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, заявив, что она «полностью обусловлена войнами и международной обстановкой», указав в том числе на напряженность вокруг Ормузского пролива. По его словам, приоритет – восстановить прежний уровень поставок: «Сегодня Франция делает все для содействия мирному открытию Ормузского пролива», делая ставку на дипломатические переговоры.