Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KLVZ1,778+0,57%ARSA6,87+0,88%IMOEX2 278,06+1,3%RTSI852,33+1,67%RGBI112,84+0,35%RGBITR770,62+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: с начала спецоперации выпуск продукции ОПК вырос в 22 раза

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Российский оборонно-промышленный комплекс с начала спецоперации увеличил производство продукции в 22 раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

По его словам, речь идет о выпуске средств поражения и боеприпасах. Президент также сообщил о многократном увеличении производства беспилотников. Он уточнил, что выпуск БПЛА вырос в десятки раз, а техника бесперебойно поступает в войска.

Российский президент подчеркнул, что страна уверенно сохраняет позиции среди мировых лидеров в этой сфере.

В прошлом году в ходе заседания военно-промышленной комиссии среди главных вопросов Путин назвал назначение генеральных конструкторов и руководителей по созданию вооружения, а также ход госпрограммы вооружения и развития ОПК.

25 августа советник президента России Антон Кобяков сказал, что российский ОПК по своей эффективности превосходит все страны НАТО. По его словам, быстрое переустройство экономики для нужд фронта стало результатом мер, предпринятых ранее. «Махина российской экономики» не развернулась бы так быстро и не сосредоточилась на целях спецоперации, если бы российские власти не предприняли успешных и «скрытных» мер, заключил он.

23 июля российский лидер в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности назвал Россию одной из немногих стран, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для оборонной промышленности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте