25 августа советник президента России Антон Кобяков сказал, что российский ОПК по своей эффективности превосходит все страны НАТО. По его словам, быстрое переустройство экономики для нужд фронта стало результатом мер, предпринятых ранее. «Махина российской экономики» не развернулась бы так быстро и не сосредоточилась на целях спецоперации, если бы российские власти не предприняли успешных и «скрытных» мер, заключил он.