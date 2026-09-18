Путин: с начала спецоперации выпуск продукции ОПК вырос в 22 раза
Российский оборонно-промышленный комплекс с начала спецоперации увеличил производство продукции в 22 раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
По его словам, речь идет о выпуске средств поражения и боеприпасах. Президент также сообщил о многократном увеличении производства беспилотников. Он уточнил, что выпуск БПЛА вырос в десятки раз, а техника бесперебойно поступает в войска.
Российский президент подчеркнул, что страна уверенно сохраняет позиции среди мировых лидеров в этой сфере.
В прошлом году в ходе заседания военно-промышленной комиссии среди главных вопросов Путин назвал назначение генеральных конструкторов и руководителей по созданию вооружения, а также ход госпрограммы вооружения и развития ОПК.
25 августа советник президента России Антон Кобяков сказал, что российский ОПК по своей эффективности превосходит все страны НАТО. По его словам, быстрое переустройство экономики для нужд фронта стало результатом мер, предпринятых ранее. «Махина российской экономики» не развернулась бы так быстро и не сосредоточилась на целях спецоперации, если бы российские власти не предприняли успешных и «скрытных» мер, заключил он.
23 июля российский лидер в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности назвал Россию одной из немногих стран, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для оборонной промышленности.