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Миронов проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в онлайн-формате. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Глава «Справедливой России» призвал граждан принять участие в голосовании в один из трех дней – онлайн или на избирательных участках.

Миронов заявил, что выборы проходят «в непростой ситуации», и обвинил внешних противников России в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в стране. «По итогам голосования мы с вами сформируем и Госдуму, и региональные, городские парламенты. <...> Ведь к каким бы партиям мы ни принадлежали, вместе – мы единый народ, который хочет видеть свою страну сильной и процветающей», – сказал он.

По данным ЦИК РФ, в стране явка на выборах составила 21,58% на 18:00 мск. 

На выборах также проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он проголосовал онлайн через портал мэра. Онлайн проголосовали и президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Очно на участке принял участие в голосовании глава Совбеза Сергей Шойгу.

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