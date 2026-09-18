Миронов проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате

Миронов заявил, что выборы проходят «в непростой ситуации», и обвинил внешних противников России в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в стране. «По итогам голосования мы с вами сформируем и Госдуму, и региональные, городские парламенты. <...> Ведь к каким бы партиям мы ни принадлежали, вместе – мы единый народ, который хочет видеть свою страну сильной и процветающей», – сказал он.