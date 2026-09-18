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В Кремле опровергли слухи о планах мобилизовать к концу года 300 000 человек

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские власти якобы планируют мобилизовать 300 000 человек к концу года. Об этом он заявил в комментарии RTVI.

«Таких планов нет», – сказал Песков.

11 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия комплектуется контрактниками, поэтому необходимости в новой мобилизации нет. Он сравнил сообщения о мобилизации со слухами о намерении России якобы вступить с Европой в вооруженный конфликт. По его словам, раздувание российской угрозы власти Европы используют для того, чтобы оправдать перед гражданами многомиллиардные траты на Украину.

3 сентября Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Президент отметил, что у российской армии нет проблем с личным составом – в отличие от украинской, которая, по его данным, сокращается на 8000–12 000 человек ежемесячно.

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