В Кремле опровергли слухи о планах мобилизовать к концу года 300 000 человек

3 сентября Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Президент отметил, что у российской армии нет проблем с личным составом – в отличие от украинской, которая, по его данным, сокращается на 8000–12 000 человек ежемесячно.