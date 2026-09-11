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Медведев: у России нет необходимости в мобилизации

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская армия комплектуется с помощью контрактников, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом в видео на канале в «Макс» сообщил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу», – отметил он.

Также Медведев сравнил сообщения о мобилизации со слухами о намерении России якобы вступить с Европой в вооруженный конфликт. По его словам, раздувание российской угрозы власти Европы используют для того, чтобы оправдать перед гражданами многомиллиардные траты на Украину. Зампред Совбеза подчеркнул, что у РФ нет никаких военных целей в европейских странах.

Это не первый раз, когда Медведев опровергает слухи о новой волне мобилизации в России. 10 сентября он в интервью «Ведомостям» заявил, что слухи о якобы планируемой осенней мобилизации в России являются частью информационной атаки Киева. По его словам, потребности Вооруженных сил России полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что на сейчас нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Президент отметил, что у российской армии нет проблем с личным составом, в отличие от украинской, которая, по его данным, сокращается на 8000–12 000 человек ежемесячно.

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