Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KLVZ1,778+0,57%ARSA6,87+0,88%IMOEX2 278,06+1,3%RTSI852,33+1,67%RGBI112,84+0,35%RGBITR770,62+0,36%
Главная / Политика /

«Роскосмос»: космонавты проголосовали на орбите на выборах в Госдуму

Сергей Пахомов
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина проголосовали на выборах в Госдуму, находясь на орбите Земли. Об этом госкорпорация «Роскосмоc» сообщила в своем Telegram-канале.

Для голосования космонавты выбрали доверенное лицо – замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрея Бабкина. По закрытому каналу связи с МКС он конфиденциально зачитал им список в бюллетене. Затем Бабкин сделал в нем отметки в соответствии с выбором каждого из них и опустил бюллетени в переносной ящик.

Другие космонавты «Роскосмоса» голосовали лично. Как уточнила госкорпорация, Кирилл Песков и Александр Гребенкин уже посетили избирательный участок в Звездном городке. Остальные должны были сделать свой выбор в течение дня или в выходные в зависимости от графика подготовки.

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. По состоянию на 19:00 общероссийская явка на выборы достигла 22,85%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.

Как отметил политконсультант Ярослав Игнатовский, повышенная явка на выборы является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте