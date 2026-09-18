«Роскосмос»: космонавты проголосовали на орбите на выборах в Госдуму
Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина проголосовали на выборах в Госдуму, находясь на орбите Земли. Об этом госкорпорация «Роскосмоc» сообщила в своем Telegram-канале.
Для голосования космонавты выбрали доверенное лицо – замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрея Бабкина. По закрытому каналу связи с МКС он конфиденциально зачитал им список в бюллетене. Затем Бабкин сделал в нем отметки в соответствии с выбором каждого из них и опустил бюллетени в переносной ящик.
Другие космонавты «Роскосмоса» голосовали лично. Как уточнила госкорпорация, Кирилл Песков и Александр Гребенкин уже посетили избирательный участок в Звездном городке. Остальные должны были сделать свой выбор в течение дня или в выходные в зависимости от графика подготовки.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. По состоянию на 19:00 общероссийская явка на выборы достигла 22,85%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.
Как отметил политконсультант Ярослав Игнатовский, повышенная явка на выборы является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.