«Роскосмос»: космонавты проголосовали на орбите на выборах в Госдуму

Для голосования космонавты выбрали доверенное лицо – замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрея Бабкина. По закрытому каналу связи с МКС он конфиденциально зачитал им список в бюллетене. Затем Бабкин сделал в нем отметки в соответствии с выбором каждого из них и опустил бюллетени в переносной ящик.