Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KLVZ1,778+0,57%ARSA6,87+0,88%IMOEX2 278,06+1,3%RTSI852,33+1,67%RGBI112,84+0,35%RGBITR770,62+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Явка на выборах депутатов Госдумы в России превысила 21%

Анна Суслова

Явка на выборы депутатов Госдумы в России по состоянию на 18:00 мск достигла 21,58%, следует из данных ЦИК России.

По состоянию на 18:22 мск явка достигла 22,64%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.

По состоянию на 15:00 в Москве проголосовало более 1,8 млн человек.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

В голосовании приняли участие президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров – они проголосовали в электронном формате. Также в онлайн-формате проголосовал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте