Явка на выборах депутатов Госдумы в России превысила 21%
Явка на выборы депутатов Госдумы в России по состоянию на 18:00 мск достигла 21,58%, следует из данных ЦИК России.
По состоянию на 18:22 мск явка достигла 22,64%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.
По состоянию на 15:00 в Москве проголосовало более 1,8 млн человек.
Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.
В голосовании приняли участие президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров – они проголосовали в электронном формате. Также в онлайн-формате проголосовал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.