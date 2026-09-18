На выборах в Госдуму в Москве проголосовали более 1,8 млн человек
Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму на 15:00 мск в столице России, сообщил Оперативный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Бумажные бюллетени использовали около 100 000 человек.
По словам руководителя штаба Вадима Ковалева, на данный момент выборы проходят в штатном режиме, а штаб осуществляет наблюдение за всеми видами голосования.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Мах, написал, что тоже участвовал в выборах в Госдуму. Он проголосовал в электронной форме.
По состоянию на 15:39 мск общероссийская явка на выборах депутатов Государственной думы составила 20,03%.
18 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Досрочное голосование состоялось в 12 субъектах РФ.
На выборах принял участие президент России Владимир Путин. Он проголосовал в электронном формате. В электронном формате также проголосовал глава МИДа Сергей Лавров.
Выборы в Госдуму стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.