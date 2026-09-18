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На выборах в Госдуму в Москве проголосовали более 1,8 млн человек

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму на 15:00 мск в столице России, сообщил Оперативный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Бумажные бюллетени использовали около 100 000 человек.

По словам руководителя штаба Вадима Ковалева, на данный момент выборы проходят в штатном режиме, а штаб осуществляет наблюдение за всеми видами голосования.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Мах, написал, что тоже участвовал в выборах в Госдуму. Он проголосовал в электронной форме.

По состоянию на 15:39 мск общероссийская явка на выборах депутатов Государственной думы составила 20,03%.

18 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Досрочное голосование состоялось в 12 субъектах РФ.

На выборах принял участие президент России Владимир Путин. Он проголосовал в электронном формате. В электронном формате также проголосовал глава МИДа Сергей Лавров.

Выборы в Госдуму стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

 

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