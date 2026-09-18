Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 20%
Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва достигла 20,03% к 15:39 мск, следует из данных ЦИК России.
Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья, 20 сентября. Они открыты с 8:00 по 20:00 мск.
В Подмосковье явка на избирательных участках к 15:00 мск составила 7,16%. При дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) этот показатель достиг 58,3%.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в онлайн-формате. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.