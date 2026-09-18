В Подмосковье явка на избирательных участках достигла 7,16%
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Московской области к 15:00 мск 18 сентября составила 7,16% на избирательных участках. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
По данным Мособлизбиркома, при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) этот показатель достиг 58,3%.
В регионе насчитывается свыше 6,1 млн избирателей. При этом 732 000 человек заранее подали заявления на участие в ДЭГе.
По данным ЦИК, явка на выборах составила 15,17% на 15:18 мск. По состоянию на 13:25 мск она была 10,09%. Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья, 20 сентября. Они открыты с 8:00 по 20:00 мск.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в онлайн-формате. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.