В Подмосковье явка на избирательных участках достигла 7,16%

По данным ЦИК, явка на выборах составила 15,17% на 15:18 мск. По состоянию на 13:25 мск она была 10,09%. Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья, 20 сентября. Они открыты с 8:00 по 20:00 мск.