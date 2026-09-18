18 мая он раскритиковал американские СМИ, обвинив их в готовности представить Иран победителем даже в случае капитуляции Тегерана перед США. Трамп перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их «представителями фейковых новостей». По его словам, даже если Иран признает поражение, капитулирует и подпишет все необходимые документы, американские медиа все равно будут утверждать, что Тегеран «одержал блестящую победу» над США.