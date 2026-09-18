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Трамп запретил журналистам CNN и Politico посещать Белый дом

Сергей Пахомов
The White House
The White House

Телеканалам CNN, MS NOW и газете Politico запрещено посещение Белого дома из-за распространения дезинформации. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что с этого момента я запрещаю посещать CNN, MS NOW и Politico Белый дом из-за постоянного распространения фейковых новостей», – заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что СМИ «не должны писать ложь, освещая [деятельность] президента, его администрацию и США». По мнению Трампа, «другие фейковые новостные издания» будут вести себя более сдержанно после этого шага и следить за своими действиями.

6 августа американский лидер пригрозил тюремным заключением СМИ, которые сообщали о нехватке вооружения в американской армии. «Идет поиск тех, кто распространил эти утверждения, равные государственной измене. Для них запросят длительные тюремные сроки», – подчеркнул Трамп.

18 мая он раскритиковал американские СМИ, обвинив их в готовности представить Иран победителем даже в случае капитуляции Тегерана перед США. Трамп перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их «представителями фейковых новостей». По его словам, даже если Иран признает поражение, капитулирует и подпишет все необходимые документы, американские медиа все равно будут утверждать, что Тегеран «одержал блестящую победу» над США.

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