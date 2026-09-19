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В Москве за сутки проголосовали 2,2 млн человек через ДЭГ

Ведомости

За первые сутки на выборах депутатов Госдумы в Москве через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проголосовали порядка 2,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за голосованием. 

По федеральному избирательному округу выдано 2,19 млн бюллетеней, получено около 2,14 млн. 

Выборы в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября. Проголосовать могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 пятницы до 19:59 воскресенья, а также через терминалы на избирательных участках.

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