В Москве за сутки проголосовали 2,2 млн человек через ДЭГ

Выборы в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября. Проголосовать могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 пятницы до 19:59 воскресенья, а также через терминалы на избирательных участках.