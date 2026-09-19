Памфилова: в МВД поступило более 300 сообщений о происшествиях на выборах

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала о хакерских атаках в первый день голосования в Москве. Это привело к непродолжительному техническому сбою. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян.