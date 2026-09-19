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Главная / Политика /

Памфилова: в МВД поступило более 300 сообщений о происшествиях на выборах

Ася Султанова

За последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Об сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ, передают «РИА Новости».

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала о хакерских атаках в первый день голосования в Москве. Это привело к непродолжительному техническому сбою. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян.

Во второй день голосования явка на выборах в Госдуму превысила 30%.

Выборы проходят 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В бюллетене при голосовании по федеральным спискам представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия прямой демократии, «Зеленые», Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Родина».

Одновременно с думской кампанией проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и прямые выборы высших должностных лиц в восьми субъектах.

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