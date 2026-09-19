Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 75%

Явка на выборах в Госдуму составила 30,34% на 10:36 мск. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.