Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 75%
К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ явка зарегистрированных участников составила 75%. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
На платформе проголосовали более 3 млн человек. В топ регионов по явке вошли Смоленская и Новгородская области – 83%, Марий Эл – 82%, Магаданская – 79%, Костромская – 78%.
Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ могут жители 32 регионов, если они заранее подали заявление на Госуслугах.
Явка на выборах в Госдуму составила 30,34% на 10:36 мск. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.