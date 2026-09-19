Захарова заявила, что народы России и Грузии соскучились друг по другу

Представитель МИДа отметила, что снятие визового барьера позволит посетить Россию не только единичным делегациям из Грузии, но и абсолютно каждому гражданину этой страны. Она также дополнила, что Москва и Тбилиси активно развивают торговлю, экономику, гуманитарная сферу. Захарова заключила, что РФ никогда не строила барьеров с теми, кто приходит с миром.