Захарова заявила, что народы России и Грузии соскучились друг по другу
Отмена визовых ограничений между Россией и Грузией является долгожданным событием, поскольку народы стран «соскучились друг по другу». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Международного фестиваля молодежи (МФМ).
«Мы всех ждем. Мы действительно соскучились. Вот лучшее слово: мы соскучились друг по другу», – подчеркнула она.
Представитель МИДа отметила, что снятие визового барьера позволит посетить Россию не только единичным делегациям из Грузии, но и абсолютно каждому гражданину этой страны. Она также дополнила, что Москва и Тбилиси активно развивают торговлю, экономику, гуманитарная сферу. Захарова заключила, что РФ никогда не строила барьеров с теми, кто приходит с миром.
Визовые ограничения между Грузией и Россией были отменены 10 мая 2023 г. Однако мера не распространяется на граждан Грузии, прибывающих в РФ для осуществления трудовой деятельности.
15 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что республике нужно убить русофобию «в зародыше». Он назвал ксенофобию в целом и русофобию в частности «самыми мрачными явлениями». По его утверждению, в стране существуют внешние силы, которые пытаются искусственно разжигать русофобию для создания политических и экономических проблем и провоцирования эскалации.
12 августа Кобахидзе заявил, что искусственное разжигание русофобии в республике является атакой на суверенитет страны. Он уточнил, что это нападение проходит сразу по нескольким направлениям.