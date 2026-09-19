Явка на выборах в Госдуму превысила 38%
Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 15:24 мск составила 38,29%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.
На 14:10 по мск явка на выборы в Государственную думу составляла 32,9%. На 9:50 мск явка достигла 30,23%. К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 75% зарегистрированных участников.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала о хакерских атаках в первый день голосования в Москве. Это привело к непродолжительному техническому сбою.