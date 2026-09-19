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Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

Ася Султанова

Явка на выборах в Госдуму составила 30,23% на 9:50 мск. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы проходят 18, 19 и 20 сентября. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. 

В Москве под конец первого дня проголосовали около 2,3 млн человек, из них 2,094 млн – электронно. В первый день голосования в столице произошел технический сбой из-за хакерских атак. 

Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В бюллетене при голосовании по федеральным спискам представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия прямой демократии, «Зеленые», Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Родина».

Одновременно с думской кампанией проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и прямые выборы высших должностных лиц в восьми субъектах.

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