Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на выборах в президенты Южной Осетии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского лидера.
«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к вам со стороны югоосетинских граждан», – говорится в сообщении.
По словам президента, отношения между Россией и Южной Осетией имеют дружественный характер. Глава государства выразил уверенность, что деятельность Камболова на посту поспособствует их дальнейшему поступательному развитию на благо народов и в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.
19 сентября глава южноосетинского центризбиркома Эмилия Гагиева сообщила, что Камболов побеждает на досрочных выборах в президенты республики с 85,12% голосов.
Камболов занимал должность врио президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г., до этого парламент региона единогласно утвердил его на пост председателя правительства. Политик родился 2 января 1965 г., получил кандидатскую степень в области юридических наук. C сентября 2021 г. по январь 2025 г. он возглавлял Научный исследовательский институт (НИЦ) «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом – директором Института развития центра.