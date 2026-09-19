Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

Камболов занимал должность врио президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г., до этого парламент региона единогласно утвердил его на пост председателя правительства. Политик родился 2 января 1965 г., получил кандидатскую степень в области юридических наук. C сентября 2021 г. по январь 2025 г. он возглавлял Научный исследовательский институт (НИЦ) «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом – директором Института развития центра.