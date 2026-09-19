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Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на выборах в президенты Южной Осетии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского лидера.

«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к вам со стороны югоосетинских граждан», – говорится в сообщении.

По словам президента, отношения между Россией и Южной Осетией имеют дружественный характер. Глава государства выразил уверенность, что деятельность Камболова на посту поспособствует их дальнейшему поступательному развитию на благо народов и в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

19 сентября глава южноосетинского центризбиркома Эмилия Гагиева сообщила, что Камболов побеждает на досрочных выборах в президенты республики с 85,12% голосов.

Камболов занимал должность врио президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г., до этого парламент региона единогласно утвердил его на пост председателя правительства. Политик родился 2 января 1965 г., получил кандидатскую степень в области юридических наук. C сентября 2021 г. по январь 2025 г. он возглавлял Научный исследовательский институт (НИЦ) «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом – директором Института развития центра.

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