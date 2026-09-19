Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%
Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования от числа зарегистрированных участников составила 80%. Об этом сообщается на портале ДЭГ.
По данным на 16:50 мск, было выдано 3 235 861 бюллетеней. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.
Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова сообщала о мощной кибератаке на московскую платформу электронного голосования, однако она успешно отражается.