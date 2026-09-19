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Собянин: силы ПВО сбили пять БПЛА на подлете к Москве

Ася Султанова

Средства ПВО уничтожили еще пять беспилотников на подлете к Москве. Об этом в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин. C начала суток сбито 15 украинских БПЛА.

Пять дронов сбили в ночь на 19 сентября, еще пять ликвидировали днем.

С 12 по 19 сентября в сторону Москвы двигалось 2022 украинских беспилотника. Как сообщил Собянин, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, а 186 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

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