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Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем республики

Ася Султанова
Администрация президента России
Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем республики президента Южной Осетии Марата Камболова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения успешно развиваются в духе добрососедства и союзничества. Он отметил и сотрудничество Москвы и Цхинвала на разных направлениях, в том числе в сфере региональной безопасности. По его словам, совместная работа по дальнейшему наращиванию многоплановых партнерских связей продолжится.

Путин отметил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития.

19 сентября Путин провел с Камболовым телефонный разговор и поздравил его с победой на выборах президента Южной Осетии. Президент России отметил беспрецедентно высокую явку в республике. 19 сентября глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщала, что Камболов побеждает на досрочных президентских выборах с 85,12% голосов.

Камболов исполнял обязанности президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г. До этого парламент республики единогласно утвердил его председателем правительства.

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