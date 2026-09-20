Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем республики

Президент подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения успешно развиваются в духе добрососедства и союзничества. Он отметил и сотрудничество Москвы и Цхинвала на разных направлениях, в том числе в сфере региональной безопасности. По его словам, совместная работа по дальнейшему наращиванию многоплановых партнерских связей продолжится.