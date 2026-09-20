Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем республики
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем республики президента Южной Осетии Марата Камболова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения успешно развиваются в духе добрососедства и союзничества. Он отметил и сотрудничество Москвы и Цхинвала на разных направлениях, в том числе в сфере региональной безопасности. По его словам, совместная работа по дальнейшему наращиванию многоплановых партнерских связей продолжится.
Путин отметил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития.
19 сентября Путин провел с Камболовым телефонный разговор и поздравил его с победой на выборах президента Южной Осетии. Президент России отметил беспрецедентно высокую явку в республике. 19 сентября глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщала, что Камболов побеждает на досрочных президентских выборах с 85,12% голосов.
Камболов исполнял обязанности президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г. До этого парламент республики единогласно утвердил его председателем правительства.