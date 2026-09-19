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Путин по телефону поздравил Камболова с избранием главой Южной Осетии

Президент РФ отметил беспрецедентно высокую явку на прошедших выборах в республике
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ.
Пресс-служба президента РФ.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на выборах президента Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Путин пожелал Камболову успешной реализации его предвыборных планов. До этого российский лидер также направил избранному президенту республики поздравительную телеграмму.

19 сентября глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщала, что Камболов побеждает на досрочных президентских выборах с 85,12% голосов.

Камболов исполнял обязанности президента Южной Осетии с 23 июня 2026 г. До этого парламент республики единогласно утвердил его председателем правительства.

Камболов родился 2 января 1965 г., имеет ученую степень кандидата юридических наук. С сентября 2021 г. по январь 2025 г. он возглавлял Научно-исследовательский центр «Курчатовский», после чего занял должность первого вице-президента – директора Института развития центра.

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