Путин по телефону поздравил Камболова с избранием главой Южной Осетии

Камболов родился 2 января 1965 г., имеет ученую степень кандидата юридических наук. С сентября 2021 г. по январь 2025 г. он возглавлял Научно-исследовательский центр «Курчатовский», после чего занял должность первого вице-президента – директора Института развития центра.