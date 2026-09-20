Путин на следующей неделе планирует региональную поездку

21 сентября ЦИК и региональные избиркомы начнут оглашать основные итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму и других совмещенных кампаниях. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. По их итогам определится состав Госдумы девятого созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Кроме того, пройдут выборы глав 11 регионов, парламентов 39 субъектов и депутатов 10 административных центров. Путин проголосовал на выборах в Госдуму 18 сентября в онлайн-формате. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле. Это шестое электронное голосование Путина. Впервые онлайн он голосовал на выборах в Госдуму в сентябре 2021 г.