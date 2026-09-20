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Главная / Политика /

Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Явка на выборах в Государственную думу превысила 50% днем 20 сентября. Это следует из данных ЦИК России.

На 13:37 мск она составляла 50,46%.

К концу второго дня голосования 19 сентября явка составляла 44,38%.

Утром 20 сентября Минцифры РФ сообщило, что явка на ДЭГ на федеральной платформе достигла 85% или 3,4 млн избирателей.

20 сентября последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00.

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