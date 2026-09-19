Явка на выборах в Госдуму к концу второго дня превысила 44%

В Московской области к 20:00 мск явка достигла 38,81%, сообщал Мособлизбирком. На избирательных участках проголосовали 32,84% избирателей, с помощью дистанционного электронного голосования – 83,04%. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщал, что в столице на 20:00 проголосовали 3,12 млн избирателей. Из них лишь 400 000 при помощи бумажных бюллетеней, остальные предпочли онлайн-формат.