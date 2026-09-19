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Явка на выборах в Госдуму к концу второго дня превысила 44%

Елена Вострикова

Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва после закрытия избирательных участков по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России на 21:00 мск.

В Московской области к 20:00 мск явка достигла 38,81%, сообщал Мособлизбирком. На избирательных участках проголосовали 32,84% избирателей, с помощью дистанционного электронного голосования – 83,04%. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщал, что в столице на 20:00 проголосовали 3,12 млн избирателей. Из них лишь 400 000 при помощи бумажных бюллетеней, остальные предпочли онлайн-формат.

По итогам первого дня выборов явка по стране составляла 29,19%, или 32,6 млн избирателей. Показатель превысил результат первого дня голосования на выборах в Госдуму в 2021 г., когда явка составляла 18,39%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.

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