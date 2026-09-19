На выборах в Госдуму в Москве проголосовали 3,12 млн избирателей
В Москве на выборах депутатов Госдумы России электронными и бумажными бюллетенями проголосовали 3 130 000 избирателей на 20:00 мск. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«На конец второго дня голосования в Москве проголосовало 3 120 000 избирателей, из них 400 000 выбрали голосование при помощи бумажных избирательных бюллетеней», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
За первый день в столице на выборах в Госдуму проголосовали около 2,3 млн человек удаленно и по бумажным бюллетеням. Электронно в Москве проголосовали около 2 094 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.
Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18:27 мск составила 40,07%. На 15:24 по мск явка на выборы в Государственную думу составляла 38,29%. На 14:10 по мск явка достигла 32,9%. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования от числа зарегистрированных участников составила 80% на 16:34 по мск.