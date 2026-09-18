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На выборах в Госдуму в Москве проголосовали почти 2,3 млн человек

Сергей Пахомов
Александр Авилов / АГН «Москва»
Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 2,3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы удаленно и по бумажным бюллетеням в Москве. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Всего в целом в Москве на конец первого дня голосования проголосовало, приняло участие в выборах [свыше] 2 млн 274 000 человек», – отметил он (цитата по ТАСС). По его словам, электронно в столице проголосовало около 2 млн 94 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.

До этого оперштаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал о 2 млн избирателей, проголосовавших электронным способом. Голосование проходит на портале elec.mos.ru и на участках Москвы с помощью терминалов.

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Как сообщил Центральный избирательный комитет (ЦИК), явка на выборы по состоянию на 20:35 мск достигла 28,6%. В 18:22 мск явка достигла 22,64%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.

Политконсультант Ярослав Игнатовский сообщил, что повышенная явка на выборах является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.

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