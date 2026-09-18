На выборах в Госдуму в Москве проголосовали почти 2,3 млн человек

«Всего в целом в Москве на конец первого дня голосования проголосовало, приняло участие в выборах [свыше] 2 млн 274 000 человек», – отметил он (цитата по ТАСС). По его словам, электронно в столице проголосовало около 2 млн 94 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.