На выборах в Госдуму в Москве проголосовали почти 2,3 млн человек
Около 2,3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы удаленно и по бумажным бюллетеням в Москве. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«Всего в целом в Москве на конец первого дня голосования проголосовало, приняло участие в выборах [свыше] 2 млн 274 000 человек», – отметил он (цитата по ТАСС). По его словам, электронно в столице проголосовало около 2 млн 94 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.
До этого оперштаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал о 2 млн избирателей, проголосовавших электронным способом. Голосование проходит на портале elec.mos.ru и на участках Москвы с помощью терминалов.
Политконсультант Ярослав Игнатовский сообщил, что повышенная явка на выборах является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.