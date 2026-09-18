На выборах в Госдуму в Москве 2 млн человек проголосовали удаленно

«Сегодня пятница – день, когда многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы. Благодаря возможности проголосовать дистанционно ради выполнения гражданского долга планы менять не придется. Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью, после закрытия участков», – отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.