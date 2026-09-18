На выборах в Госдуму в Москве 2 млн человек проголосовали удаленно
2 млн человек в столице проголосовали на выборах депутатов Госдумы электронно, сообщил Оперативный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Голосование проходит на портале elec.mos.ru и на участках Москвы с помощью терминалов.
«Сегодня пятница – день, когда многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы. Благодаря возможности проголосовать дистанционно ради выполнения гражданского долга планы менять не придется. Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью, после закрытия участков», – отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Проголосовать на портале elec.mos.ru могут совершеннолетние граждане, имеющие регистрацию в столице и личный аккаунт на mos.ru. В электронном формате также можно проголосовать на участке. Избирательные участки работают с 8:00 до 22:00.
Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
Ранее Оперативный штаб сообщил, что по состоянию на 15:00 на выборах в Госдуму в Москве проголосовали более 1,8 млн человек.
По состоянию на 19:00 общероссийская явка на выборы достигла 22,85%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.
Как сообщил политконсультант Ярослав Игнатовский, повышенная явка на выборы является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.