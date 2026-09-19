Явка на выборах в Госдуму превысила 40%
Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18:27 мск составила 40,07%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.
На 15:24 по мск явка на выборы в Государственную думу составляла 38,29%. На 14:10 по мск явка достигла 32,9%. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования от числа зарегистрированных участников составила 80% на 16:34 по мск.
За последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательной кампанией. В российских регионах за время избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала о хакерских атаках в первый день голосования в Москве. Это привело к непродолжительному техническому сбою.